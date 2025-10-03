Силы ПВО РФ сбили за неделю 5 ракет "Нептун" и 945 дронов ВСУ

Также были уничтожены 10 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и "Vampire"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 5 ракет "Нептун", 10 авиабомб, 17 снарядов HIMARS и "Vampire" и 945 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", а также 945 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.