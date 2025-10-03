За неделю ВС РФ нанесли несколько ударов по предприятиям ВПК Украины

В частности, российские войска применили массированный и пять групповых ударов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные в течение недели нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины. Как сообщили в Минобороны России, также ночью нанесен удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказали там.

Там уточнили, что "в течение недели нанесены массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами". "Поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - добавили там.