ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Редакция сайта ТАСС
10:11
обновлено 10:24
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные в течение недели освободили семь населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики. <...> В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый Донецкой Народной Республики. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - сказали там.