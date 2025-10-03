ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Речь идет о территориях в ДНР и Днепропетровской области

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские военные в течение недели освободили семь населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группировки войск "Запад" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики. <...> В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый Донецкой Народной Республики. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - сказали там.