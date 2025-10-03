Бойцы группировки "Центр" продолжили наступать в Днепропетровской области и ДНР
10:12
обновлено 10:29
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели продолжили активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащими группировки было нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.