ВСУ потеряли более 3 560 военных за неделю в зоне ответственности "Центра"

Силами группировки также уничтожены 5 танков, 16 боевых бронированных машин, включая 2 боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки войск за неделю составили свыше 3 560 военнослужащих и 5 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

