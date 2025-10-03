Бригада "Эспаньола" объявила о расформировании

Основной состав "создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур" России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса ВС РФ объявила о прекращении работы в прежнем составе и переформатировании. Об этом сообщается в Telegram-канале бригады.

"Современная гонка вооружений требует постоянной модернизации, а все в моменте устаревающее нужно списывать и отсекать без жалости. Сегодня мы объявляем полную перезагрузку "Эспаньолы". 88-я бригада - в том своем виде, той форме и том составе, в каком она заходила под Клещеевку в 23-м и брала в 24-25-м вместе со смежниками Часов Яр - прекращает существование", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что мотоотряд "Эспаньолы" и разведцентр "Мелодия" будут развиваться автономно. На базе же бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основной состав "создает новые структуры в составе системы обороны и силовых структур Российской Федерации".

"Прием в штат Эспаньолы до конца октября таким образом временно приостановлен. Набор в морской отряд при этом продолжается. В ближайшие недели все вернется к обычному распорядку. Всех, кто хочет попасть именно в Эспаньолу, просим запастись терпением", - добавили там, уточнив, что пока формируеутся кадровый резерв.

"Эспаньола" была создана командиром бригады с позывным Испанец в 2014 году. Она состоит из футбольных фанатов и бывших ультрасов. Участвовала в боях за Горловку, Мариуполь, Угледар, Клещеевку, Авдеевку, Часов Яр. Они занимались в том числе апробацией новейших средств ведения боевых действий.