ТАСС: на Украине жалуются на отсутствие интегрированной системы ПВО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возмущение по поводу отсутствия интегрированной системы противовоздушной обороны активно набирает популярность в украинских СМИ и среди населения страны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наиболее обсуждаемой в украинских СМИ темой остается система ПВО. Соосновательница и главный редактор украинского интернет-издания "Бабель" Екатерина Коберник возмущается, что в стране нет общей интегрированной системы противовоздушной обороны, а все подразделения действуют независимо друг от друга. К чему это приводит, отлично видят местные жители, которые постоянно страдают от действий украинских ПВОшников", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко возмущается, что система оборудования укреплений погрязла в коррупции. Политик приводит фотографию некой подстанции, которая должна была быть обшита бетонным каркасом, но деньги были украдены.

"Обе публикации продублировала на своих ресурсах депутат Марьяна Безуглая, которая продолжается критиковать Сырского, считая, что все неудачи ВСУ (в том числе в области противовоздушной обороны) связаны с его деструктивными действиями. Отметим, что панические сообщения украинских политиков свидетельствуют об успешных действиях российских ракетчиков, также и направлены на западную аудиторию, которую пытаются убедить в необходимости расширения поставок дорогостоящих систем ПВО", - добавил собеседник агентства.