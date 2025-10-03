Космические войска обнаружили 1 300 пусков ракет в 2025 году

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки фиксировали запуски отечественных и зарубежных летательных аппаратов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Космические войска РФ, которые в субботу отмечают 68 лет со своего основания, в этом году обнаружили более 1,3 тыс. пусков отечественных и иностранных ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами системы контроля космического пространства было обнаружено более 1 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Также в рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2025 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 60 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили и приняли на сопровождение свыше 3,2 тыс. космических объектов, проконтролировали вывод на орбиты более 3 тыс. космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1,3 тыс. космических объектов. Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту более 40 космических аппаратов. Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 7 пусков ракет космического назначения различного класса с 16 космическими аппаратами военного назначения", - отметили в военном ведомстве, добавив, что в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 125 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

Там также добавили, что для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения. Помимо этого, в войсках проводится работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.