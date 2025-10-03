Марочко: ВС РФ проверяют оборону ВСУ в Северске и закрепляются на новых позициях

Противник превратил город "в один сплошной укрепрайон", рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске Донецкой Народной Республики и закрепляются на новых участках. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Северска: на данный момент идут активные боестолкновения. Наши военнослужащие малыми маневренными группами прощупывают оборону противника и по возможности закрепляются на новых участках", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что украинские войска превратили Северск "в один сплошной укрепрайон", поскольку это промышленный город, в котором у противника "есть возможность использовать гражданскую инфраструктуру в своих военных целях, что он и делает".

Марочко 3 октября сообщал ТАСС, что российские военнослужащие выбивают подразделения ВСУ с двух первых улиц - Донецкой и Партизанской - в северной части Северска и начали на них закрепляться.