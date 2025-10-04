Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Днепр" превысили 60 человек

Подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ, горно-штурмовой бригады и бригады территориальной обороны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 60 человек в зоне ответственности группировки "Днепр". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции. Подразделения группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Лукьяновского, Камышевахе, Белогорья и Понятых. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 5 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы", - сказал Кодрян.