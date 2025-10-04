ВСУ потеряли более 530 военных за сутки от действий группировки "Центр"

Бойцы группировки уничтожили 10 автомобилей, 2 боевые бронированные машины и 3 орудия полевой артиллерии противника, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Центр" составили за сутки более 530 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу M777", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад национальной гвардии Украины в районах Димитрова, Родинского, Красноармейска (украинское название - Покровск), Московского, Красного Лимана и Котлина.