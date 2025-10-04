Группировка "Север" за сутки уничтожила 205 украинских боевиков и 4 склада ВСУ

Противник также потерял боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 205 боевиков и 4 склада боеприпасов и материальных средств ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены 4 склада боеприпасов и материальных средств противника", - сказал он.

Якимкин отметил, что бойцы группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Спасского, Новой Сечи, Искриковщины, Красноярского и Петрушевки Сумской области. Кроме того, на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделению механизированной бригады ВСУ в районе Волчанска.