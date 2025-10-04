Десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку вручили орден Кутузова

Церемонию награждения провел начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-майор Александр Корнев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев в Ставрополе вручил гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку новороссийского соединения ВДВ орден Кутузова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Орден Кутузова прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени полка начальник - штаба первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев. В своем выступлении генерал-майор поздравил полк с награждением высокой государственной наградой, отметив, что полк всегда по праву занимал лидирующие позиции среди всех воинских частей наших войск", - говорится в сообщении.

Также временно исполняющий обязанности командира полка гвардии подполковник Михаил Смола от имени личного состава поблагодарил руководство страны, Минобороны России и ВДВ за высокую оценку ратного труда и отметил, что орден Кутузова - это заслуга всего без исключения личного состава полка на полях сражений и в тылу.