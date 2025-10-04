Су-34 уничтожил скопление бронетехники ВСУ

Экипаж атаковал авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции скопление личного состава и бронированной техники ВСУ зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск Южная", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.