Штурмовики ВС РФ в меньшинстве захватили опорный пункт с операторами дронов ВСУ

Как отметили в Минобороны, подразделение из четырех российских бойцов противостояло порядка восьми солдатам противника

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Штурмовики 255-го гвардейского полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа вчетвером захватили опорный пункт с украинскими операторами БПЛА на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив видео с камер бойцов.

"После того как подразделение из четырех человек выдвинулось на штурм разведанных с воздуха позиций противника, в лесополосе, между двумя укреплениями, был обнаружен еще один опорник, где находились в том числе операторы БПЛА", - уточнили в ведомстве.

Как рассказал боец с позывным Сибирь, штурмовикам пришлось столкнуться с порядка восемью солдатами противника. "И птичники, и штурмовики были там. Нас четверо. Они нас, скорее всего, услышали, что мы подходим, начали откатываться до своего опорника. Мы стали подходить с прострелами, с гранатами. Они начали воздействовать на нас (ВСУ использовали в том числе дроны со сбросами - прим. ТАСС). Мы попросили поддержку с воздуха - отработала арта наша, отработали "птички", - отметил он.

В ведомстве добавили, что, прикрывая друг друга, штурмовики проникли в систему укреплений ВСУ и заняли несколько блиндажей. Большая часть украинских солдат была уничтожена огнем из автоматов и гранатами. В один из блиндажей бойцы забросили противотанковую мину. Большинство солдат ВСУ были уничтожены, части удалось сбежать.