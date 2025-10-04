Депутат Ивлев: ВСУ не получат преимущество перед ВС РФ даже при помощи Запада

Украинская армия не превзойдет российскую ни численно, ни технически, отметил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности получить численное, техническое или экономическое преимущество перед армией России даже при помощи стран НАТО. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Нет никаких ресурсов, ни экономических, ни людских, ни военных, даже при помощи стран НАТО, которые могли бы дать преимущество ВСУ перед боевой мощью, интеллектом и потенциалом армии России. Есть только оголтелая украинская фашистская пропаганда в СМИ", - сказал депутат.

Ивлев добавил, что часть жителей Украины все еще остается подвержена этой пропаганде, однако украинцы начинают серьезно задумываться о реальном положении вещей.