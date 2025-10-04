ТАСС: у Константиновки ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ

Противник применил западную бронетехнику и артиллерию, однако все попытки атаковать были пресечены, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Две группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены в районе Константиновки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении противник провел четыре контратаки в районе Андреевки силами 158-й отдельной механизированной бригады на ББМ. В ходе комплексного огневого поражения все атаки отражены. Кроме того, при попытке выдвижения в направлении позиций бойцов "Севера" уничтожены две штурмовые группы 225-го ошп в районе Константиновки", - сказал собеседник агентства.

По замыслу командования ВСУ, уточнил он, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь на себя огневые средства группировки "Север", в то время как подразделения 225-го ошп должны были совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. "В ходе атак враг задействовал западную бронетехнику и артиллерию. Попытки пресечены", - добавил он.