Водолацкий назвал причинами потерь ВСУ низкую подготовку и расправы

Многие мобилизованные украинцы не могут держать оружие по состоянию здоровья или не знают, как с ним обращаться, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Большие потери в рядах Вооруженных сил Украины объясняются отсутствием необходимой подготовки мобилизованных и расправами нацбатальонов над украинскими военными. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

На пленарной сессии "Валдая" президент РФ Владимир Путин заявил о том, что порядка 150 тыс. военнослужащих ВСУ с января по август дезертировали из армии. Также, как отметил российский лидер, ВСУ в сентябре потеряли 44,7 тыс. военнослужащих, половина которых приходится на безвозвратные потери.

"Причина в том, что тех людей, которых вылавливают на улицах [на Украине], которые по состоянию здоровья не могут держать оружие, а некоторые вообще никогда его не держали и не знают, как им пользоваться, отправляют на передовую именно в штурмовые подразделения. Они прекрасно понимают, что из 10 такой категории граждан 9 погибает в первые две недели. Поэтому бегство связано с сохранением собственной жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большую часть новобранцев в рядах ВСУ уничтожают заградительные украинские отряды из числа боевиков нацподразделений, которые находятся на второй и третьей линии. "Они и стрелковым оружием, а иногда и дронами уничтожают своих солдат, которые дезертируют, которые сдаются в плен. И они гибнут. Гибнут от собственных же вооруженных сил. Эта цифра тоже большая", - уточнил депутат Госдумы.