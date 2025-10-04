Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 117 украинских БПЛА

Беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 117 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА - над территорией Брянской области, 16 БПЛА - над территорией Волгоградской области, по 15 БПЛА - над территориями Курской области и Республики Крым, 11 БПЛА - над территорией Ростовской области, 10 БПЛА - над территорией Воронежской области, 8 БПЛА - над территорией Белгородской области, 6 БПЛА - над территорией Ленинградской области, 4 БПЛА - над территорией Калужской области, по 2 БПЛА - над территориями Новгородской области и над акваторией Черного моря и 1 БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.