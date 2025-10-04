Морпехи ТОФ отработали ведение боя на боевых машинах с учетом опыта СВО

В частности, бойцы стреляли по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и живую силу противника, рассказали в пресс-службе флота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота отработали вождение и стрельбу на боевых машинах, применяя опыт специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В Приморском крае на полигоне "Бамбурово" экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты Тихоокеанского флота совершенствуют свое мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин с учетом опыта специальной военной операции. В ходе слаживания экипажи боевых машин оттачивают элементы ведения боевых действий в условиях низкой растительности и изучают тактику использования местности для выгодного занятия рубежей, в том числе с применением дымовых завес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что бойцы флота отработали действия в обороне и наступлении, выполнив стрельбу из штатного вооружения боевых машин по мишенным позициям, имитирующим боевую технику и живую силу противника. Кроме того, там отметили, что занятия проводились как в дневное, так и в ночное время суток.

"Занятия на полигоне боевой подготовки проводят опытнейшие инструкторы, большая часть которых является участниками боевых действий. Экипажи БТР-82А и БМП-3 получают знания и навыки, которые консолидированы на основе полученного опыта в ходе проведения СВО", - добавили там.