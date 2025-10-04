ВСУ за сутки потеряли около 1 460 боевиков

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 215 человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 460 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 230, "Центр" - более 450, на направлении "Восток" - свыше 290 и "Днепр" - более 55 военнослужащих.