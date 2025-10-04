Средства ПВО сбили 314 беспилотников самолетного типа ВСУ

Также российские средства ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 314 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, система противовоздушной обороны нейтрализовала пять управляемых авиабомб, один реактивный снаряд HIMARS, и 314 БПЛА.

По информации ведомства, с начала СВО было уничтожено: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 028 БПЛА, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 351 танк и другие боевые машины, 1 592 машины реактивных систем залпового огня, 30 176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 43 185 единиц специальной военной техники.