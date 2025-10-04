Над регионами России за два часа сбили 20 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской и Орловской областями

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за два часа 20 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО в период с 11:00 до 13:00 мск сбили 20 дронов, из них 17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 2 - над Брянской областью и 1 беспилотник перехватили над Орловской областью, отметили в ведомстве.