В Запорожской области ВСУ маскируют мины-ловушки под запчасти и коряги

Подобные мины встречаются с начала года, но в последнее время противник усилил их применение, рассказал военнослужащий с позывным Джексон

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Украинские боевики в Запорожской области стали чаще сбрасывать с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под автомобильные запчасти и сухие стволы деревьев. Саперные группы российской группировки войск "Днепр" разминируют местность, сообщил ТАСС военнослужащий десантно-штурмовой дивизии с позывным Джексон.

"Противник занимается минированием местности, от которого страдают не только военнослужащие, но и местные жители. В последнее время участились применения противником мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под предметы жизнедеятельности и какие-то запчасти и детали. Например, под автомобильные патрубки, коряги из-под деревьев. При приближении [к взрывным устройствам] происходит детонация", - пояснил он.

Джексон отметил, что подобные мины стали встречаться еще с начала года, но в последнее время противник усилил их применение. Боец назвал процесс поиска, выявления и уничтожения таких предметов "игрой на внимательность".

"Игра, скажем так, на внимательность. По дорогам проходят саперные группы для разминирования", - сказал он.

Военнослужащий призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам при их обнаружении.