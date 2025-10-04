ТАСС: взвод ВСУ во главе с командиром покинул позиции у Изюма

В российских силовых структурах уточнили, что на севере ДНР командование ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ во главе с командиром полностью покинул свои позиции на изюмском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

Собеседник агентства уточнил, что на севере ДНР командование ВСУ уже смирилось с потерей Красного Лимана. Похожая ситуация и на западном берегу реки Оскол севернее Купянска в районе села Моначиновка. По его словам, там боевики отступают целыми подразделениями.

"На изюмском направлении формирования ВСУ терпят неудачи по всей линии фронта. Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже "откатилось" назад. Никто не хочет воевать", - сказал собеседник. Эти данные подтверждают радиоперехваты разговор украинских военных.

В силовых структурах добавили, что позиции ВСУ "разбираются" российской авиацией, артиллерией и дронами. "Боевики не готовы воевать и умирать, даже командир взвода возглавил отступление. Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино", - добавили силовики.