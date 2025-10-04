ТАСС: ВСУ наживаются на беженцах Волчанска

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады за деньги снимают с дронов для эвакуированных жителей видео повреждений их домов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что эвакуированные из Волчанска граждане уже год не могут получить положенные компенсации, поскольку чиновники Харьковской области требуют фото и видеоподтверждение повреждений.

"Зная об этой ситуации военнослужащие 57 ОМПБР организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57 бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска", - сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что этот "бизнес" прикрывает комбриг полковник Евгений Солодаев, который также получает процент.