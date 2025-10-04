Марочко: ВС РФ давят на ВСУ у Новогригоровки сразу на двух участках
ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие давят на находящихся в Новогригоровке Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух участках - с севера и востока. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Касаемо Новогригоровки: <…> наши военнослужащие оказывают давление на украинские позиции как с севера, так и с востока от данного населенного пункта. Идет планомерное продвижение. В последнее время, в основном, идет выравнивание линии боевого соприкосновения и подготовка к продвижению в западном направлении Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.
Марочко отметил, что солдаты ВСУ оказывают сопротивление, однако их силы несопоставимы с задействованными на этом участке подразделениями РФ.
2 октября Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, освободив Вербовое Днепропетровской области, начали бои за взятие соседней Новогригоровки Запорожской области.