Марочко: ВС РФ давят на ВСУ у Новогригоровки сразу на двух участках

Военный эксперт отметил, что противник оказывает сопротивление, однако его силы несопоставимы с задействованными у населенного пункта российскими подразделениями

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие давят на находящихся в Новогригоровке Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух участках - с севера и востока. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Новогригоровки: <…> наши военнослужащие оказывают давление на украинские позиции как с севера, так и с востока от данного населенного пункта. Идет планомерное продвижение. В последнее время, в основном, идет выравнивание линии боевого соприкосновения и подготовка к продвижению в западном направлении Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Марочко отметил, что солдаты ВСУ оказывают сопротивление, однако их силы несопоставимы с задействованными на этом участке подразделениями РФ.

2 октября Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, освободив Вербовое Днепропетровской области, начали бои за взятие соседней Новогригоровки Запорожской области.