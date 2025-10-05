Бойцы "Днепра" прошли боевое слаживание в Херсонской области

Как уточнили в Минобороны, в рамках подготовки бойцы прошли практические и теоретические занятия, направленные на развитие навыков стрельбы, маскировки, наблюдения и работы в различных условиях

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательного батальона 49-й общевойсковой армии прошли боевое слаживание на полигоне в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие разведывательного батальона 49-й общевойсковой армии регулярно совершенствуют боевую подготовку на одном из полигонов группировки войск "Днепр". Разведчики готовятся к убытию на очередную задачу. Тренировки позволяют в совершенстве овладеть навыками ведения оборонительного и наступательного боя, а также отработать действия в боевых двойках и тройках", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в рамках подготовки бойцы прошли практические и теоретические занятия, направленные на развитие навыков стрельбы, маскировки, наблюдения и работы в различных условиях. "Не менее важна и физическая подготовка, на боевую задачу каждый военнослужащий несет на себе до 50 кг снаряжения, а также амуницию и экипировку", - отметили там.

В военном ведомстве подчеркнули, что для военнослужащих боевую подготовку проводили опытные инструкторы.

"Подразделение приезжает, готовится здесь непосредственно перед боевой задачей. Для них здесь слаживание, они должны быть как единый организм, чувствовать себя с полувзгляда, с полувздоха, понимать друг друга", - рассказал инструктор с позывным Старый.