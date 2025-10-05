Группировка "Запад" за сутки уничтожила 29 коптеров и 41 пункт управления БПЛА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 29 тяжелых квадрокоптеров и 41 пункт управления беспилотниками ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 29 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS и три управляемые авиационные бомбы противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиацией, 5 станций радиоэлектронной борьбы, 5 терминалов спутника связи Starlink", - сказал Бигма.

Также, по его информации, было уничтожено 5 минометов, два боевика ВСУ сдались в плен.