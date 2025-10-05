Артисты МВО выступили для бойцов группировки "Запад" в тыловом районе СВО

В репертуар вошли классические народные песни, патриотические композиции, а также современные отечественные хиты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фронтовая творческая бригада Московского военного округа (МВО) выступила с концертом для военнослужащих группировки войск "Запад" в тыловом районе СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Перед военнослужащими подразделений группировки войск "Запад", выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, выступили солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа в одном из тыловых районов СВО. Концерт был организован для бойцов, находящихся на отдыхе между выполнением боевых задач", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что в репертуар артистов вошли классические народные песни, патриотические композиции, а также современные отечественные хиты.

Там отметили, что каждый номер артисты исполняли с особой теплотой и искренностью, а их выступление стало ярким событием в повседневной жизни подразделений.

"Командование группировки войск "Запад" отмечает высокую значимость работы фронтовых бригад для поддержания высокого морального духа личного состава на протяжении всей специальной военной операции", - добавили в министерстве.