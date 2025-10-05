Над регионами России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

Все беспилотники самолетного типа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 5 БПЛА - над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА - над территорией Брянской области, 1 БПЛА - над территорией Курской области, 1 БПЛА - над территорией Тульской области, 1 БПЛА - над территорией Тамбовской области и 1 БПЛА - над территорией Республики Мордовия", - сказали в Минобороны.