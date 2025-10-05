Пленный солдат ВСУ: сбежавших с подготовки ловили и отправляли на передовую

По словам сержанта ВСУ, из беглецов формировали "мясные батальоны" которые шли в авангарде, пока не погибнут

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Солдат Вооруженных сил Украины, которых ловили после побега с базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) на полигонах, сразу отправляли на передовую. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного отделения 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ, старший сержант Сергей Дорофеев, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Много людей бежали, но некоторых ловили. Но их судьба мне неизвестна, потому что их забирали с курса подготовки и отвозили сразу на позиции. Мол, они не хотят проходить курсы подготовки - значит, они все умеют. Потому без подготовки их бросали на ЛБС (линию боевого соприкосновения - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, беглецов отправляли в "мясные батальоны", которые идут в авангарде до тех пор, пока не погибнут.

Дорофеев добавил, что во время прохождения подготовки больше трети военнослужащих одной из рот сбежали с полигона. "НА БЗВП я изначально был в 6-й роте, где было 156 человек. А выпускалось нас уже около 100, то есть треть людей за 45 дней сбежали с полигона", - отметил пленный.