Кимаковский: ВС РФ практически выбили ВСУ из Чунышина под Красноармейском

Идет зачистка точечных очагов присутствия противника, отметил советник главы ДНР

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Российские войска практически выбили группировку ВСУ из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши штурмовые группы практически выбили вооруженные формирования Украины из Чунышина под Красноармейском. Сейчас идет зачистка точечных очагов присутствия противника в населенном пункте", - сказал Кимаковский.