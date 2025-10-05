Бойцы РФ уничтожили бронемашину "Козак" в районе Клебан-Быкского водохранилища

В ходе дальнейшей разведки местности операторами БПЛА группировки был выявлен и уничтожен пункт временной дислокации противника в жилой застройке населенного пункта Бересток

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" и сорвали ротацию противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА Южной группировки войск в результате уничтожения ББМ "Козак" ограничена возможность ротации личного состава 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дальнейшей разведки местности операторами БПЛА группировки был выявлен и уничтожен пункт временной дислокации противника в жилой застройке населенного пункта Бересток.

В военном ведомстве также рассказали об уничтожении трех гексакоптеров "Баба-яга". "В ходе ведения активных боевых действий операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск тараном уничтожили в небе три БПЛА R-18 ("Баба-яга") ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО", - сказали там.