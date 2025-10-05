Силы ПВО России за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы и 145 БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:16
обновлено 09:26
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки поразили 4 управляемые авиабомбы и 145 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 173 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 361 танк и другая боевая бронированная машина, 1 593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 195 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 231 единица специальной военной автомобильной техники.