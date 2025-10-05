ВС РФ ночью поразили предприятия ВПК Украины ракетами и дронами

Все цели достигнуты, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ночь на 5 октября нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины. Все цели удара достигнуты, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.