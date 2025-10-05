"Купол Донбасса" за неделю ликвидировал 720 украинских БПЛА в ДНР

Была зафиксирована повышенная активность вражеских дронов-разведчиков, направлявшихся в сторону Горловки

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю ликвидировала 720 беспилотников Вооруженных сил Украины над населенными пунктами ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов. Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 447 беспилотников, над Горловкой - 273", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшую неделю была зафиксирована повышенная активность вражеских дронов-разведчиков, направлявшихся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации.

Кроме того, были выявлены 11 вражеских БПЛА, которые бойцы подразделения "Горыныч" донецкого управления ФСБ перехватили ударными FPV-дронами. В Горловке вблизи территории железнодорожного депо перехвачен рой FPV-дронов, вооруженных самодельными взрывными устройствами на базе реактивных выстрелов ПГ-9С. Над Донецком подавлены три украинских беспилотника самолетного типа "Орел", которые не несли на себе боевые заряды и использовались для вскрытия систем российского ПВО.

"Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими УФСБ, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - отметили в ведомстве.