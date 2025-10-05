Сальдо: ВСУ потеряли более 300 военных за неделю на херсонском направлении

Также ВС РФ уничтожили, в частности, 2 БМП, 11 бронеавтомобилей и 12 артиллерийских орудий

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Бойцы российской армии за неделю нанесли ряд ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской области, в результате чего противник потерял более 300 военных, 8 складов, 12 артиллерийских орудий и другую технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

"Херсонское направление: сводка за неделю. Бойцы частей и подразделений группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение по местам дислокации, позициям и складам девяти бригад ВСУ. Противник потерял живой силы более 300 [человек]", - написал Сальдо.

Он добавил, что также атаками ВС РФ были уничтожены 2 БМП, 11 бронеавтомобилей, 12 артиллерийских орудий, 49 автомобилей, 13 станций РЭБ и 8 складов.