"Искандер" поразил РСЗО HIMARS в районе Среднего Бурлука

Также ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину, два транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 боевиков ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук Харьковской области поразил скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева) нанесен удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS. В результате атаки уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина, 2 транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.