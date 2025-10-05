"Искандер" поразил РСЗО HIMARS в районе Среднего Бурлука
Редакция сайта ТАСС
09:46
обновлено 09:53
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук Харьковской области поразил скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева) нанесен удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS. В результате атаки уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина, 2 транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.