Над Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 БПЛА
Редакция сайта ТАСС
09:57
обновлено 10:04
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа 30 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны России.
"5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА сбит над территорией Республики Крым", - сказали там.