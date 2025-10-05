Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Над Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:00 до 12:00 мск
Редакция сайта ТАСС
09:57
обновлено 10:04
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа 30 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА сбит над территорией Республики Крым", - сказали там. 

УкраинаРоссияКрымБелгородская областьВоенная операция на Украине