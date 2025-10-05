Над Белгородской областью и Крымом за четыре часа сбили 30 БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 08:00 до 12:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа 30 украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА сбит над территорией Республики Крым", - сказали там.