Бойцы РФ уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ в районе Северска

В МО РФ также рассказали о поражении блиндажа противника в районе села Звановка

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили дроном боевую бронированную машину (ББМ) MaxxPro ВСУ в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили замаскированную боевую машину противника. Точным попаданием FPV-дрона ББМ MaxxPro была уничтожена", - говорится в сообщении

В военном ведомстве также рассказали об уничтожении блиндажа противника в районе села Звановка. "В ходе ведения активных наступательных действий расчеты реактивной артиллерии Южной группировки войск ведут слаженную работу по уничтожению инфраструктуры тыла ВСУ. В результате выявления разведкой целей в районе н. п. Звановка огнем артиллерии был уничтожен блиндаж с живой силой противника", - сказали там.