Над регионами России за два часа уничтожили 31 БПЛА

Как сообщили в Минобороны, над территорией Белгородской области ликвидировали 27 беспилотников

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за 2 часа 31 украинский БПЛА над Белгородской, Смоленской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 5 октября с 15:00 до 17:00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский БПЛА: 27 - над Белгородской областью, 3 БПЛА сбиты над Смоленской областью и 1 - над Курской областью.