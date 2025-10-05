Над регионами России за три часа уничтожили 24 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"5 октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 - над территорией Белгородской области, 11 - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.