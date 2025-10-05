Минобороны рассказало о младшем сержанте, разминировавшем три мины под огнем ВСУ

В министерстве также рассказали о сержанте Викторе Крецу, который эвакуировал раненых с поля боя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о младшем сержанте Ярославе Павлеве, который обезвредил три мины под минометным огнем и атаками FPV-дронов ВСУ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Младший сержант Ярослав Павлев в составе группы разминирования выполнял боевую задачу по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника. Украинские националисты в попытках помешать действиям российских саперов атаковали инженерно-саперную группу с применением минометов и FPV-дронов ВСУ. Действуя под огнем противника, Ярослав с товарищами продолжили выполнять задачу и обезвредили более десятка мин различного класса, причем три противопехотные осколочно-заградительные мины типа ОЗМ-72 младший сержант Павлев разминировал лично", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали о сержанте Викторе Крецу, который выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения и эвакуации раненых с поля боя.

"Неоднократно под непрерывным огнем противника оказывал первую помощь военнослужащим и затем эвакуировал их в безопасное место. Всего в ходе активных боевых действий на одном из тактических направлений сержантом Виктором Крецу была проведена своевременная эвакуация с линии боевого соприкосновения более 30 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Виктор оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт", - отметили в Минобороны.