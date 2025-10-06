Пленный: за месяц в боях за Купянск ВСУ потеряли механизированный батальон

Пленный командир Святослав Дорош рассказал, что еще один батальон был уничтожен на красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Механизированный батальон ВСУ уничтожен за месяц в ходе боев за Купянск. Как рассказал ТАСС пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош, еще один батальон был уничтожен на красноармейском направлении.

"Наши мехбаты были развалены на покровском [красноармейском] направлении и на купянском направлении [за месяц]", - рассказал пленный.

Дорош был принудительно мобилизован в 2022 году. В 2021-м он приехал из Европы навестить родственников. Мужчина родился в Мурманской области в 1975 году, в семье военнослужащих. В детстве переехал с семьей на Украину. Отец - почти 20 лет прослужил на атомной подводной лодке К-3. Дорош попал в плен в Днепропетровской области после того, как был переброшен с харьковского направления и оказался в окружении российских сил.