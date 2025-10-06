Пленный Челенко: отряд ВСУ "Скала" несет "ужасные" потери под Красноармейском

Украинское командование ничем не помогает, заявил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Элитное подразделение ВСУ "Скала" под Красноармейском несет "очень ужасные" потери. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко.

"Наше командование нам ничем не помогает. Потери очень ужасные", - рассказал Челенко.

По его словам, на линии фронта также ограничены поставки провизии и медикаментов. "Радейки (радиостанции - прим. ТАСС) тоже одна на несколько человек", - добавил Челенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят Красноармейск к сдаче из-за больших потерь на этом участке фронта. Как сообщал пленный, командование подразделения руководит штурмовыми действиями в городе и окрестностях из тыловых частей Днепропетровской области.