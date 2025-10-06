Пленный из ВСУ: командование "Скалы" приказало "смешать с землей" Новоторецкое

По словам Михаила Челенко, село, расположенное юго-восточнее Красноармейское, предполагалось уничтожить

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Командование элитного украинского подразделения "Скала" отдало приказы на полное уничтожение села Новоторецкое юго-восточнее Красноармейска. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко.

"Они [командиры] сказали, что Новоторецкое мы должны смешать с землей", - сказал пленный.

Ранее ТАСС сообщал, что командование "Скалы" приказало уничтожить дома с мирными жителями в селе Новоторецкое юго-восточнее Красноармейска. Как рассказал в беседе с ТАСС Челенко, в результате ударов погибли две семьи.