Пленный из ВСУ рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине

Военнослужащий подразделения "Скала" уточнил, что за определенную сумму также можно договориться с командирами, чтобы солдата оставили в тылу

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость брони от мобилизации в ряды ВСУ колеблется от $10 тыс. до $15 тыс. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий подразделения ВСУ "Скала" Михаил Челенко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Откосить от армии [стоит] от $10 тыс. до $15 тыс.", - сказал Челенко.

При этом, как уточнил пленный, даже в случае мобилизации, за определенную сумму денег можно договориться с командирами, и оставаться в тылу.

Челенко сдался в плен под Красноармейском, когда группа украинских солдат оказалась в окружении российских военнослужащих. Мужчина был принудительно мобилизован и отправлен на фронт.

2 октября ТАСС сообщал, что по информации Челенко, ВСУ готовят Красноармейск к сдаче из-за больших потерь на этом участке фронта. За отказ от штурмовых действий военнослужащим "Скалы" командование угрожает расправой, в том числе путем сбросов противотанковых мин с БПЛА на тех, кто попытается отступить.