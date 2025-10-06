Пленный рассказал, что в ВСУ мобилизуют больных и возрастных людей

Сам украинский солдат страдает астмой, есть жалобы на сердце

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Больные и возрастные люди попадают под мобилизацию на Украине. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий элитного украинского подразделения "Скала" Евгений Вирек.

"Есть и 50-летние, хватает. И больных очень много. Они [ТЦК] не проверяют. Тэцэкашники поведут на 10 минут [к медикам], типа прошел комиссию. Болен, не болен, им [ТЦК] все равно", - сказал пленный.

Сам украинский солдат страдает астмой, есть жалобы на сердце. "Берут [в ВСУ] кого попало, даже бомжей берут", - подытожил пленный.

2 октября ТАСС сообщил о сдаче в плен под Красноармейском группы военнослужащих "Скалы".