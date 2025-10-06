Пленный из ВСУ рассказал, что солдаты дают взятки за возможность остаться в тылу

Цена за такую услугу достигает $10-15 тыс., заявил военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Михаил Челенко

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие дают взятки командирам, чтобы их не отправляли на линию боевого соприкосновения. Об этом рассказал пленный из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Михаил Челенко на видео, распространенном Минобороны России.

"Откосить от армии - от 10 до 15 тысяч долларов. Не хочешь идти на передовую - договариваешься и из своего кармана платишь командиру, а он тебя не отправляет на передовую", - сказал он.

Челенко также сообщил, что военнослужащих, отказывавшихся участвовать в боевых действиях, подвергают избиениям, а в некоторых случаях - расстрелам. Также он заявил, что лично стал свидетелем того, как артиллерия ВСУ разрушила несколько жилых домов с мирными жителями в населенном пункте Новоторецкое в ДНР.